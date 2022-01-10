Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

2021 рік увійшов до семи найспекотніших за історію спостережень - агентство ЄС

Понеділок, 10 січня 2022, 15:51

2021 рік увійшов до семи найспекотніших років за всю історію спостережень, позначившись кількома хвилями екстремальних явищ у Європі.

Про це йдеться у звіті Служби з питань зміни клімату європейської програми спостережень за планетою Copernicus, що функціонує за кошти ЄС.

Усі рекордно спекотні роки випадають на останні сім. Втім, серед них 2021 став одним з більш прохолодних. Перші п’ять місяців були суттєво холоднішими, ніж в останні роки, але за показниками з червня по жовтень 2021 рік увійшов до четвірки найспекотніших, а літо стало найспекотнішим в історії спостережень.

На літо випали протилежні екстремальні явища: низка країн Середземномор’я потерпали від аномальної спеки і лісових пожеж, а. Західна Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Люксембург - від надпотужних злив. 

На італійській Сицилії зафіксували новий температурний максимум для Європи - 48,8°C, що на 0,8°C вище за попередній. Втім, з приводу рекорду ще очікується фінальне підтвердження Світової метеорологічної організації. 

Глобально 2021 рік став п'ятим найтеплішим в історії спостережень, але лише несуттєво спекотнішим за 2015 і 2018 роки. Середня температура повітря була на 1,1-1,2°C вищою за показники так званого доіндустріального рівня у 1850-1900 роках. 

Попередній аналіз даних свідчить, що концентрація парникових газів в атмосфері протягом 2021 року продовжила зростати і встановила черговий рекорд. Викиди внаслідок масштабних лісових пожеж у всьому світі досягли 1850 мегатонн - трохи більше, ніж у 2020 році, левову частку з них склали викиди внаслідок пожеж у Сибіру.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат

Статті

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Ці події майже напевно зроблять владу Казахстану більш проросійською чи навіть контрольованою Москвою. Але й це не все...
8 січня 2022 — Михайло Самусь, Сергій Сидоренко