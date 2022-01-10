2021 рік увійшов до семи найспекотніших за історію спостережень - агентство ЄС

2021 рік увійшов до семи найспекотніших років за всю історію спостережень, позначившись кількома хвилями екстремальних явищ у Європі.

Про це йдеться у звіті Служби з питань зміни клімату європейської програми спостережень за планетою Copernicus, що функціонує за кошти ЄС.

Усі рекордно спекотні роки випадають на останні сім. Втім, серед них 2021 став одним з більш прохолодних. Перші п’ять місяців були суттєво холоднішими, ніж в останні роки, але за показниками з червня по жовтень 2021 рік увійшов до четвірки найспекотніших, а літо стало найспекотнішим в історії спостережень.

На літо випали протилежні екстремальні явища: низка країн Середземномор’я потерпали від аномальної спеки і лісових пожеж, а. Західна Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Люксембург - від надпотужних злив.

На італійській Сицилії зафіксували новий температурний максимум для Європи - 48,8°C, що на 0,8°C вище за попередній. Втім, з приводу рекорду ще очікується фінальне підтвердження Світової метеорологічної організації.

Глобально 2021 рік став п'ятим найтеплішим в історії спостережень, але лише несуттєво спекотнішим за 2015 і 2018 роки. Середня температура повітря була на 1,1-1,2°C вищою за показники так званого доіндустріального рівня у 1850-1900 роках.

Попередній аналіз даних свідчить, що концентрація парникових газів в атмосфері протягом 2021 року продовжила зростати і встановила черговий рекорд. Викиди внаслідок масштабних лісових пожеж у всьому світі досягли 1850 мегатонн - трохи більше, ніж у 2020 році, левову частку з них склали викиди внаслідок пожеж у Сибіру.

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