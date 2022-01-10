2021 год вошел в семь самых жарких за историю наблюдений - агентство ЕС

2021 год вошел в число семи самых жарких лет за всю историю наблюдений, он был отмечен несколькими волнами экстремальных явлений в Европе.

Об этом говорится в отчете Службы по изменению климата европейской программы наблюдений за планетой Copernicus, функционирующей за средства ЕС.

Все рекордно жаркие годы выпадают на последние семь. Впрочем, среди них 2021 год стал одним из прохладных. Первые пять месяцев были существенно холоднее, чем в последние годы, но по показателям с июня по октябрь 2021 вошел в четверку самых жарких, а лето стало самым жарким в истории наблюдений.

На лето выпали противоположные экстремальные явления: ряд стран Средиземноморья страдали от аномальной жары и лесных пожаров, а. Западная Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург – от сверхмощных ливней.

На итальянской Сицилии зафиксировали новый температурный максимум для Европы - 48,8°C, что на 0,8°C выше предыдущего. Впрочем, по поводу рекорда ожидается финальное подтверждение Всемирной метеорологической организации.

Глобально 2021 год стал пятым самым теплым в истории наблюдений, но лишь несущественно жарче 2015 и 2018 годов. Средняя температура воздуха была на 1,1-1,2°C выше показателей так называемого доиндустриального уровня в 1850-1900 годах.

Предварительный анализ данных свидетельствует о том, что концентрация парниковых газов в атмосфере в течение 2021 года продолжила расти и установила очередной рекорд. Выбросы в результате масштабных лесных пожаров во всем мире достигли 1850 мегатонн - чуть больше, чем в 2020 году, львиную долю из них составили выбросы в результате пожаров в Сибири.

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