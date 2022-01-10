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Іспанія змінить систему моніторингу COVID-19, відстежуватиме як звичайний грип

Понеділок, 10 січня 2022, 16:14

Влада Іспанії готується до відмови від докладного відстеження пандемії коронавірусу на користь системи моніторингу, за якою стежать за грипом.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Ця зміна означатиме ставлення до COVID-19 як до "ендемічного захворювання", а не як до пандемії. Іспанські органи охорони здоров'я працювали над цим переходом протягом кількох місяців і завершують план поступової відмови від загального нагляду за ковідом та переходу до так званого "дозорного".

Це система, яка протягом багатьох років використовується для грипу. Замість того, щоб повідомляти про кожен випадок коронавірусу, виявленого в країні, що є нестійким показником у довгостроковій перспективі, буде обрано групу лікарів та медичних центрів, які надаватимуть дані про інфекції.

Мета полягає в тому, щоб створити статистично значущу вибірку, розподілену за ключовими точками, що дозволить розрахувати, як поширюється хвороба, але не шляхом кількісних підрахунків, а за допомогою екстраполяцій.

Точні терміни переходу на нову систему не називаються, але передбачається, що це станеться після нинішньої шостої хвилі, яка, як вважається, ще не досягла піку.

"Зараз, враховуючи величезну трансмісивність COVID, дуже складно дотримуватися універсальних протоколів спостереження, це стає неможливим", — пояснив Ампаро Ларраурі, керівник групи спостереження за грипом та іншими респіраторними вірусами.

Фактично, протоколи в Іспанії вже почали слабшати, і тести більше не потрібні для тих, хто безпосередньо контактував з інфікованими, якщо, наприклад, людина не має симптомів.

"Але їх не можна змінити за одну ніч. Ми маємо міжнародні зобов'язання (повідомляти про всі випадки), і дозорні системи мають бути консолідовані", — додав Ларраурі.

П'ять іспанських спільнот вже розпочали епіднагляд за допомогою цієї системи у пілотному режимі у початкових школах та дев'ять у лікарнях.

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Іспанія Коронавірус

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