Испания изменит систему мониторинга COVID-19, будут отслеживать как обычный грипп

Власти Испании готовятся к отказу от подробного отслеживания пандемии коронавируса в пользу системы мониторинга, с которой следят за гриппом.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Это изменение означает отношение к COVID-19 как к "эндемическому заболеванию", а не как к пандемии. Испанские органы здравоохранения работали над этим переходом в течение нескольких месяцев и завершают план постепенного отказа от общего надзора за ковидом и перехода к так называемому "дозорному".

Это система, которая на протяжении многих лет используется для гриппа. Вместо того чтобы сообщать о каждом случае коронавируса, выявленном в стране, что является неустойчивым показателем в долгосрочной перспективе, будет выбрана группа врачей и медицинских центров, которые будут предоставлять данные об инфекции.

Цель состоит в том, чтобы создать статистически значимую выборку, распределенную по ключевым точкам, что позволит рассчитать, как распространяется болезнь, но не путем количественных подсчетов, а с помощью экстраполяций.

Точные сроки перехода на новую систему не называют, но предполагается, что это произойдет после нынешней шестой волны, которая, как считается, еще не достигла пика.

"Сейчас, учитывая огромную трансмиссивность COVID, очень сложно соблюдать универсальные протоколы наблюдения, это становится невозможным", - пояснил Ампаро Ларраури, руководитель группы наблюдения за гриппом и другими респираторными вирусами.

Фактически протоколы в Испании уже начали ослабевать, и тесты больше не нужны для тех, кто непосредственно контактировал с инфицированными, если, например, у человека нет симптомов.

"Но их нельзя изменить за одну ночь. У нас есть международные обязательства (сообщать обо всех случаях), и дозорные системы должны быть консолидированы", — добавил Ларраури.

Пять испанских сообществ уже приступили к эпиднадзору с помощью этой системы в пилотном режиме в начальных школах и девяти больницах.