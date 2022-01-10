Макрон анонсував набір додаткових 1500 "кіберпатрульних"

Президент Франції Еммануель Марон оголосив про створення при Міністерстві внутрішніх справ спеціальної школи, де готуватимуть фахівців для протидії кібератакам, та створення додаткових 1500 посад кіберпатрульних.

Як повідомляє BFMTV, про це він оголосив під час поїздки до Ніцци, пише "Європейська правда".

Президент розповів, що у проєкт для навчання протидії кіберзагрозам поліцейських, жандармів та співробітників розвідки інвестують загалом мільярд євро. До нього хочуть залучити у тому числі найкращих фахівців з громадянського суспільства.

Макрон заявив, що у майбутньому в країні хочуть створити окрему "гарячу лінію" для людей, які постраждали від дій кіберзлочинців, де оператори підказуватимуть найкращий план дій.

За даними профільної громадської організації Orange Cyberdéfense, за 2021 рік у Франції підприємства зазнали на 13% більше кібератак, ніж у 2020 році.

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