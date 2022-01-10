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Укр / Рус

Макрон анонсировал набор дополнительных 1500 "киберпатрульных"

Понедельник, 10 января 2022, 16:55

Президент Франции Эммануэль Марон объявил о создании при Министерстве внутренних дел специальной школы, где будут готовить специалистов по противодействию кибератакам, и создании дополнительных 1500 должностей киберпатрульных.

Как сообщает BFMTV, об этом он объявил во время поездки в Ниццу, пишет "Европейская правда".

Президент рассказал, что в проект для обучения противодействию киберугрозам полицейских, жандармов и сотрудников разведки инвестируют в общей сложности миллиард евро. К нему хотят привлечь среди них лучших специалистов по гражданскому обществу.

Макрон заявил, что в будущем в стране хотят создать отдельную "горячую линию" для людей, пострадавших от действий киберпреступников, где операторы будут подсказывать наилучший план действий.

По данным профильной общественной организации Orange Cyberdéfense, за 2021 год во Франции предприятия получили на 13% больше кибератак, чем в 2020 году.

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Франция кибербезопасность

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