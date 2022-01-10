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Президент Кіпру призначив нового главу МЗС

Понеділок, 10 січня 2022, 17:35

На Кіпрі призначили нового міністра закордонних справ, яким став політичний ветеран Іоанніс Касулідес.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Касулідес, який очолював Міністерство закордонних справ при двох різних президентах, приступить до виконання своїх обов'язків у вівторок, йдеться в заяві офісу президента.

Його попередник Нікос Христодулідес оголосив про відставку у неділю через внутрішню боротьбу в його правлячій партії "Демократичне об'єднання" (DISY) за вибір кандидата на президентських виборах наступного року.

Кар'єрний дипломат Христодулідес не виключає балотування на пост глави держави.

Христодулідес обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2018 року. Він незмінно входить до найпопулярніших політиків країни у численних опитуваннях громадської думки.

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