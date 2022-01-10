Президент Кипра назначил нового главу МИД

На Кипре был назначен новый министр иностранных дел, которым стал политический ветеран Иоаннис Касулидес.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Касулидес, возглавлявший Министерство иностранных дел при двух разных президентах, приступит к исполнению своих обязанностей во вторник, говорится в заявлении офиса президента.

Его предшественник Никос Христодулидес объявил об отставке в воскресенье из-за внутренней борьбы в его правящей партии "Демократическое объединение" (DISY) за выбор кандидата на президентских выборах в следующем году.

Карьерный дипломат Христодулидес не исключает баллотирования на пост главы государства.

Христодулидес занимал должность министра иностранных дел с марта 2018 года. Он неизменно входит в число самых популярных политиков страны в многочисленных опросах общественного мнения.

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