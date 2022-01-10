Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Кипра назначил нового главу МИД

Понедельник, 10 января 2022, 17:35

На Кипре был назначен новый министр иностранных дел, которым стал политический ветеран Иоаннис Касулидес.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Касулидес, возглавлявший Министерство иностранных дел при двух разных президентах, приступит к исполнению своих обязанностей во вторник, говорится в заявлении офиса президента.

Его предшественник Никос Христодулидес объявил об отставке в воскресенье из-за внутренней борьбы в его правящей партии "Демократическое объединение" (DISY) за выбор кандидата на президентских выборах в следующем году.

Карьерный дипломат Христодулидес не исключает баллотирования на пост главы государства.

Христодулидес занимал должность министра иностранных дел с марта 2018 года. Он неизменно входит в число самых популярных политиков страны в многочисленных опросах общественного мнения.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кипр

Статьи

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Эти события почти наверняка сделают власть Казахстана более пророссийской или даже контролируемой Москвой. Но и это не все... (укр.)
8 января 2022 — Европейская правда