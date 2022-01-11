Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад отримає по яйцях

Вівторок, 11 січня 2022, 09:21

Ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на думку глави МЗС Росії Сергєя Лаврова щодо НАТО. 

Свою реакцію він розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський прокоментував твіт посольства Росії у Великій Британії, яке виклало думку глави МЗС Росії. Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

Євродепутат відповів різкою заявою.

"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Європарламент США

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда