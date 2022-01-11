Болгарія не збирається знімати вето з переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна продовжить блокувати дату початку переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, стверджуючи, що Скоп'є не дотримується договору 2017 року про "добросусідські відносини".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Balkan Insight.

"Наше схвалення початку переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії має бути прив’язане не до строків, а до досягнення реалістичних цілей, включаючи визнання болгарської меншини в країні", – сказав Радев після тривалої зустрічі з болгарськими топ-посадовцями в Консультативній раді національної безпеки в Софії.

Радев стверджує, що Північна Македонія неодноразово порушувала "договір про дружбу", який вона підписала з Болгарією в 2017 році, що на той час було описано як серйозний крок уперед для двох країн до припинення суперечок щодо історичних подій.

Софія блокує процес вступу до ЄС для свого сусіда, оскільки наполягає на тому, щоб Скоп'є визнало фактичну болгарську ідентичність, яка зосереджена на твердженнях, що македонська ідентичність і мова мають болгарське походження.

У понеділковому засіданні взяли участь новий прем’єр-міністр Кирил Петков, співлідер партії "Ми продовжуємо зміни", а також міністр внутрішніх справ Бойко Рашков і міністр оборони Стефан Янєв.

До та після перемоги "Ми продовжуємо зміни" на загальних виборах у листопаді Петков наголосив на необхідності покращення ділового та транспортного сполучення між Болгарією та Північною Македонією, що призведе до кращого діалогу в довгостроковій перспективі.

Незважаючи на це, 15 грудня Болгарія знову заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до ЄС.

Як зазначає болгарське видання 24 часа, Петков планував через пів року зняти вето Болгарії після того як Скоп'є прийме його план діалогу в економіці, транспортній сфері та енергетиці. Однак консультативна рада постановила, що вето не можна знімати без забезпечення прав македонських болгар.

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