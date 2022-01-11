Болгария не собирается снимать вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна продолжит блокировать дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, утверждая, что Скопье не соблюдает договор 2017 года о "добрососедских отношениях".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Balkan Insight.

"Наше одобрение начала переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии должно быть привязано не к срокам, а к достижению реалистических целей, включая признание болгарского меньшинства в стране", – сказал Радев после продолжительной встречи с болгарскими топ-чиновниками в Консультативном совете национальной безопасности в Софии.

Радев утверждает, что Северная Македония неоднократно нарушала "договор о дружбе", который она подписала с Болгарией в 2017 году, что к тому времени было описано как серьезный шаг вперед для двух стран к прекращению споров по историческим событиям.

София блокирует процесс вступления в ЕС для своего соседа, поскольку настаивает на том, чтобы Скопье признало фактическую болгарскую идентичность, сосредоточенную на утверждениях, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение.

В понедельнике приняли участие новый премьер-министр Кирилл Петков, сопредседатель партии "Мы продолжаем изменения", а также министр внутренних дел Бойко Рашков и министр обороны Стефан Янев.

До и после победы "Мы продолжаем изменения" на общих выборах в ноябре Петков отметил необходимость улучшения делового и транспортного сообщения между Болгарией и Северной Македонией, что приведет к лучшему диалогу в долгосрочной перспективе.

Несмотря на это, 15 декабря Болгария снова заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как отмечает болгарское издание 24 часа, Петков планировал через полгода снять вето Болгарии после того, как Скопье примет его план диалога в экономике, транспортной сфере и энергетике. Однако консультативный совет постановил, что вето нельзя снимать без соблюдения прав македонских болгар.

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