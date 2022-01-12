Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині виявили рекордні понад 80 тисяч добових випадків COVID-19

Середа, 12 січня 2022, 09:50

Кількість добових випадків коронавірусу у Німеччині встановила новий рекорд, перевищивши 80 тисяч.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За останні 24 години у Німеччині зафіксували 80 430 нових випадків коронавірусу.

Попередній рекорд становив 65 371 випадок і був зафіксований 18 листопада 2021 року.

Також у Німеччині за минулу добу було зафіксовано 384 смерті від коронавірусу.

Тим часом захворюваність за сім днів перевищила позначку в 400 і становить 407,5 випадків на 100 тисяч населення.

За останніми даними Інституту Роберта Коха, трохи менше 75% населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда