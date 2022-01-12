У Німеччині виявили рекордні понад 80 тисяч добових випадків COVID-19
Кількість добових випадків коронавірусу у Німеччині встановила новий рекорд, перевищивши 80 тисяч.
Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За останні 24 години у Німеччині зафіксували 80 430 нових випадків коронавірусу.
Попередній рекорд становив 65 371 випадок і був зафіксований 18 листопада 2021 року.
Також у Німеччині за минулу добу було зафіксовано 384 смерті від коронавірусу.
Тим часом захворюваність за сім днів перевищила позначку в 400 і становить 407,5 випадків на 100 тисяч населення.
За останніми даними Інституту Роберта Коха, трохи менше 75% населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
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