У Німеччині виявили рекордні понад 80 тисяч добових випадків COVID-19

Кількість добових випадків коронавірусу у Німеччині встановила новий рекорд, перевищивши 80 тисяч.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За останні 24 години у Німеччині зафіксували 80 430 нових випадків коронавірусу.

Попередній рекорд становив 65 371 випадок і був зафіксований 18 листопада 2021 року.

Також у Німеччині за минулу добу було зафіксовано 384 смерті від коронавірусу.

Тим часом захворюваність за сім днів перевищила позначку в 400 і становить 407,5 випадків на 100 тисяч населення.

За останніми даними Інституту Роберта Коха, трохи менше 75% населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

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