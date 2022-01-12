В Германии выявили рекордные более 80 тысяч суточных случаев COVID-19

Число суточных случаев коронавируса в Германии установило новый рекорд, превысив 80 тысяч.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

За последние 24 часа в Германии зафиксировали 80 430 новых случаев коронавируса.

Предыдущий рекорд составил 65 371 случай и был зафиксирован 18 ноября 2021 года.

Также в Германии за минувшие сутки было зафиксировано 384 смерти от коронавируса.

Между тем заболеваемость за семь дней превысила отметку в 400 и составила 407,5 случая на 100 тысяч населения.

По последним данным Института Роберта Коха, чуть менее 75% населения получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

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