В Германии выявили рекордные более 80 тысяч суточных случаев COVID-19
Среда, 12 января 2022, 09:50
Число суточных случаев коронавируса в Германии установило новый рекорд, превысив 80 тысяч.
Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
За последние 24 часа в Германии зафиксировали 80 430 новых случаев коронавируса.
Предыдущий рекорд составил 65 371 случай и был зафиксирован 18 ноября 2021 года.
Также в Германии за минувшие сутки было зафиксировано 384 смерти от коронавируса.
Между тем заболеваемость за семь дней превысила отметку в 400 и составила 407,5 случая на 100 тысяч населения.
По последним данным Института Роберта Коха, чуть менее 75% населения получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.
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