Чого намагається досягти РФ своїми вимогами до НАТО та США

Росія не приховує бажання змінити світ, або принаймні європейський континент, "під себе".

Про те, в чому саме полягає задум Москви і як це відобразилося на її вимогах до Заходу, читайте в колонці журналістки, редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Як з'явилися нові вимоги Росії до США та НАТО.

Іщенко пише, що в Кремлі мріють повернути Радянський союз в "урізаному вигляді", тобто приблизно в такому, в якому він існував до 1939 року.

На думку журналістки, це, зокрема, означає "винесення за дужки" країн Балтії, розділ України тощо. Звісно, і ці уявлювані Кремлем кордони змінилися від 1939 року, ілюстрацією чого є Білорусь. Західні білоруські території, які тоді були під владою Польщі, вдалося інтегрувати в "русский мир", тому ділитися Білоруссю із Заходом Росія не має наміру. В цих планах вона "долучається до нео-СРСР" разом із Брестом та Гродно.

При цьому редакторка порталу "Балканський оглядач" зазначає, що з Україною (і так само з розумінням України) у Кремля традиційно не складається.

Українські землі "за Збручем" у Москві бачать як такі, що залишилися незросійщеними і недостатньо обробленими радянським ладом, і тому у переформатованій Європі, яку уявляються собі кремлівські "геополіттехнологи", єдиній Україні місця немає. Натомість західноукраїнські регіони, на їхню думку, можуть бути або об'єднані в нову державу (умовну Галичину), або розділені між трьома західними сусідами України. В уявленні Кремля йдеться про Польщу, Угорщину та Румунію. В Росії це навіть не дуже приховують – у 2014 році віцеспікер Держдуми Жириновський, який традиційно озвучує найтоксичніші ідеї влади, навіть офіційно звертався до Заходу з такою пропозицією.

За допомогою лише "м'якої сили", вважає Наталя Іщенко, план відродження нової Російсько-радянської імперії, очевидно, реалізувати не вдалося і не вдасться.

Замість гібридної агресії проти України, тобто ставки на пропаганду та просування прокремлівських політичних проєктів, Росія вирішила зосередитися на "дідівських" методах ведення війни – на військовій силі.

Причому приблизно навіть відомий час, коли сталася ця зміна – на початку 2019 року. Саме тоді в керівництві російської армії заговорили про нові підходи до військової політики РФ.

Навесні 2021 року майже сталася перша "спроба пера". Але реакція української влади, населення України, як і "колективного Заходу" – ЄС, НАТО, окремо США та інших провідних західних країн – показала, що "легкої прогулянки до Києва" росіянам очікувати не варто.

Масштабні навчання DEFENDER Europe 21 за участю НАТО та країн-партнерів Альянсу, які відбулися в травні-червні 2021 року, продемонстрували, що США не збираються "кидати Європу напризволяще", а Східний фланг НАТО демонструє рішучість та бойовитість.

Детальніше - у колонці Наталі Іщенко Як з'явилися нові вимоги Росії до США та НАТО.