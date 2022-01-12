Чего пытается достичь РФ своими требованиями к НАТО и США

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя".

О том, в чем именно заключается замысел Москвы и как это отразилось на ее требованиях к Западу, читайте в колонке журналистки, редактора портала "Балканський оглядач" Натальи Ищенко Как возникли новые требования России к США и НАТО.

Ищенко пишет, что в Кремле мечтают вернуть Советский союз в "урезанном виде", то есть примерно в таком, в каком он существовал до 1939 года.

По мнению журналистки, это, в частности, означает "вынос за скобки" стран Балтии, раздел Украины и т.д. Конечно, и эти воображаемые Кремлем границы изменились с 1939 года, иллюстрацией чего является Беларусь. Западные белорусские территории, тогда находившиеся под властью Польши, удалось интегрировать в "русский мир", поэтому делиться Беларусью с Западом Россия не намерена. В этих планах она "присоединяется к нео-СССР" вместе с Брестом и Гродно.

При этом редактор портала "Балканський оглядач" отмечает, что с Украиной (и так же с пониманием Украины) у Кремля традиционно не складывается.

Украинские земли "за Збручем" в Москве видят как оставшиеся нерусифицированными и недостаточно обработанными советским строем, и потому в переформатированной Европе, как ее представляют себе кремлевские "геополиттехнологи", единой Украине места нет. Западноукраинские регионы, по их мнению, могут быть либо объединены в новое государство (условную Галичину), либо разделены между тремя западными соседями Украины. В представлении Кремля речь идет о Польше, Венгрии и Румынии. В России это даже не очень скрывают – в 2014 году вице-спикер Госдумы Жириновский, традиционно озвучивающий самые токсичные идеи власти, даже официально обращался к Западу с таким предложением.

Посредством лишь "мягкой силы", считает Наталья Ищенко, план возрождения новой Российско-советской империи, очевидно, реализовать не удалось и не удастся.

Вместо гибридной агрессии против Украины, то есть ставки на пропаганду и продвижение прокремлевских политических проектов, Россия решила сосредоточиться на "дедовских" методах ведения войны – на военной силе.

Причем примерно даже известно время, когда произошло это изменение – в начале 2019 года. Тогда в руководстве российской армии заговорили о новых подходах к военной политике РФ.

Весной 2021 года почти произошла первая "проба пера". Но реакция украинских властей, населения Украины, как и "коллективного Запада" – ЕС, НАТО, отдельно США и других ведущих западных стран – показала, что "легкой прогулки до Киева" россиянам ждать не стоит.

Масштабные учения DEFENDER Europe 21 с участием НАТО и стран-партнеров Альянса, состоявшиеся в мае-июне 2021 года, продемонстрировали, что США не собираются "бросать Европу на произвол судьбы", а Восточный фланг НАТО демонстрирует решительность и боеготовность.

Подробнее - в колонке Натальи Ищенко Как возникли новые требования России к США и НАТО.