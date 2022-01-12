У польських Татрах двічі вилітали гелікоптером на допомогу туристам, що потрапили в халепу

За останню добу польські рятувальні служби у Татрах (TOPR) двічі відправляли гелікоптер на допомогу туристам, які потрапили у складну ситуацію високо в горах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

В одному випадку пара туристів зірвалися з крутого схилу біля вершини Козячий Верх, найвища точка якої знаходиться на висоті понад 2200 метрів. Їх підібрали і перевезли гелікоптером до лікарні у Закопане.

В другому випадку турист через складні погодні умови застряг на горі-двотисячнику Риси і не міг безпечно спуститися сам.

Рятувальники нагадують про важливість тверезо оцінювати свої сили та погоду і подбати про обладнання для зимових сходжень. Для підкорення найвищих вершин у Татрах обов’язково мати, крім базового спорядження, "кішки", льодоруб, шолом, обладнання на випадок потрапляння в лавину.

У Високих Татрах найближчими днями у світлий час доби прогнозують близько -10 градусів за Цельсієм, вночі - до -18 за Цельсієм.

Нагадаємо, в кінці грудня рятувальники у Татрах вилітали гелікоптером за українською туристкою, яка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися.

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