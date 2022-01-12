В польских Татрах дважды вылетали на вертолете на помощь попавшим в беду туристам

За последние сутки польские спасательные службы в Татрах (TOPR) дважды отправляли вертолет на помощь туристам, попавшим в сложную ситуацию высоко в горах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

В одном случае пара туристов сорвалась с крутого склона у вершины Козьего Верха, самая высокая точка которой находится на высоте более 2200 метров. Их подобрали и перевезли вертолетом в больницу в Закопане.

Во втором случае турист из-за сложных погодных условий застрял на горе-двухтысячнике Рисы и не мог безопасно спуститься сам.

Спасатели напоминают о важности трезво оценивать свои силы и погоду и позаботиться об оборудовании для зимних восхождений. Для покорения самых высоких вершин в Татрах обязательно иметь, помимо базового снаряжения, кошки, ледоруб, шлем, оборудование на случай попадания в лавину.

В Высоких Татрах в ближайшие дни в светлое время суток прогнозируют около -10 градусов по Цельсию, ночью - до -18 градусов по Цельсию.

Напомним, в конце декабря спасатели в Татрах вылетали вертолетом за украинской туристкой, которая без должной подготовки поднялась высоко в горы и потом не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться.

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