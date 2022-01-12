Парламент Німеччини у березні голосуватиме щодо обов'язкової вакцинації

Німецьким депутатам у Бундестазі буде надано ключове право голосу з питання запровадження загальної обов'язкової вакцинації від коронавірусу до кінця березня.

Про це заявив лідер парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Мютценіх сказав, що перші дебати відбудуться за два тижні, а відразу після цього СДПН представить ключові моменти для законопроєкту.

Потім ці пункти будуть використані як основа для пропозиції, яка буде складена парламентаріями від різних партій.

За словами Мютценіха, після цього парламенту потрібно не більше двох місяців, щоб ухвалити рішення в Бундестазі. "Ми завершимо це в березні", - додав він.

Минулого року новообраний канцлер Олаф Шольц виступав за те, щоб обов'язкова вакцинація набула чинності на початку лютого чи на початку березня. Це рішення могло б замінити інший мандат на вакцинацію для працівників охорони здоров'я та ще кількох професій, який уже був схвалений парламентом та має застосовуватись з 15 березня.

У Німеччині у середу повідомили про 80 ​​430 нових підтверджених випадків COVID-19 за один день, що є новим рекордом з початку пандемії.

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