Парламент Германии в марте будет голосовать по обязательной вакцинации

Немецким депутатам в Бундестаге будет предоставлено ключевое право голоса по вопросу о введении всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса к концу марта.

Об этом заявил лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мютцених сказал, что первые дебаты состоятся через две недели, а сразу после этого СДПГ представит ключевые моменты для законопроекта.

Затем эти пункты будут использованы в качестве основы для предложения, которое будет составлено парламентариями от различных партий.

По словам Мютцениха, после этого парламенту потребуется не больше двух месяцев, чтобы принять решение в Бундестаге. "Мы завершим это в марте", — добавил он.

В прошлом году новоизбранный канцлер Олаф Шольц выступал за то, чтобы обязательная вакцинация вступила в силу в начале февраля или начале марта. Это решение могло бы заменить другой мандат на вакцинацию для работников здравоохранения и еще нескольких профессий, который уже был одобрен парламентом и должен применяться с 15 марта.

В Германии в среду сообщили о 80 430 новых подтвержденных случаях COVID-19 за один день, что является новым рекордом с начала пандемии.