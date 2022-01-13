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Головний дипломат ЄС – про російську загрозу та відповідь Європи

Аналітика коротко
Четвер, 13 січня 2022, 10:42

Росія звернулася до Сполучених Штатів і НАТО з пропозиціями щодо майбутнього безпеки в Європі, які суперечать принципам європейської архітектури безпеки.

Про те, що має робити Євросоюз для підтримки свого безпекового порядку, читайте в статті високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії.

Співпрацюючи зі США та НАТО, зараз ЄС має визначити, що може зробити для підтримки європейського безпекового порядку та принципів, які лежать в його основі і які сьогодні є явно під загрозою. Це питання є пріоритетним у порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС цього тижня у Бресті (Франція).

Амбіція російської влади полягає у тому, щоби кинути виклик політичному та безпековому порядку, що народився після холодної війни.

Москва хоче повернутися до Основоположного акта НАТО-Росія 1997 року, який супроводжував розширення НАТО на Центральну та Східну Європу, а також Паризької хартії 1990 року, яка кодифікувала принципи європейської безпеки після закінчення холодної війни.

Очільник європейської дипломатії називає три принципи, які Росія прийняла раніше і які зараз ставить під сумнів.

Перший – це право кожної держави вільно обирати, належати чи не належати до певної міжнародної організації та чи бути учасницею договорів або союзів, як визнано Паризькою хартією.

Другий і третій принципи – це незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх держав.

Росія порушує ці три основоположні принципи в Україні, як вона це робила і в Грузії. І Росія не просто робить заяви, а супроводжує це збільшенням військового тиску на українському кордоні і погрозами Києву щодо нового вторгнення, якщо її вимоги не будуть задоволені сповна.

Крім того, Росія хоче зобразити Європейський Союз недоречним і домогтися стратегічного роз’єднання Сполучених Штатів і Європи.

Якщо коротко, то відновлення радянського геополітичного льодовика в Європі та спроба роз’єднати США та ЄС можуть бути стратегічними цілями Москви.

На думку високого представника ЄС, Євросоюзу слід скористатися можливістю цієї кризи з Росією, щоб зміцнити його єдність і рішучість, захистити безпекові інтереси, а також інтереси континенту в цілому.

Більше – у статті Жозепа Борреля Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії.

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