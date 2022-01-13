Главный дипломат ЕС – о российской угрозе и ответе Европы

Россия обратилась к Соединенным Штатам и НАТО с предложениями о будущем безопасности в Европе, которые противоречат принципам европейской архитектуры безопасности.

О том, что должен делать Евросоюз для поддержания своего порядка безопасности, читайте в статье высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии.

Сотрудничая с США и НАТО, ЕС сейчас должен определить, что может сделать для поддержания европейского порядка безопасности и принципов, лежащих в его основе, которые сегодня явно под угрозой. Этот вопрос является приоритетным в повестке дня встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС на этой неделе в Бресте (Франция).

Амбиции российских властей состоят в том, чтобы бросить вызов порядку, который установился после холодной войны.

Москва хочет вернуться к Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, сопровождавшему расширение НАТО на Центральную и Восточную Европу, а также Парижской хартии 1990 года, кодифицировавшей принципы европейской безопасности после окончания холодной войны.

Глава европейской дипломатии называет три принципа, которые Россия приняла ранее и которые сейчас подвергает сомнению.

Первый – это право каждого государства свободно выбирать, принадлежать или не принадлежать к определенной международной организации и быть ли участницей договоров или союзов, как признано Парижской хартией.

Второй и третий принципы – это неприменение силы и уважение к территориальной целостности всех государств.

Россия нарушает эти три основополагающих принципа в Украине, как она это делала и в Грузии. И Россия не просто делает заявления, а сопровождает это усилением военного давления на украинской границе и угрозами Киеву по поводу нового вторжения, если ее требования не будут удовлетворены сполна.

Кроме того, Россия хочет изобразить Европейский Союз неуместным и добиться стратегического разъединения Соединенных Штатов и Европы.

Если коротко, то восстановление советского геополитического ледника в Европе и попытка разъединить США и ЕС могут быть стратегическими целями Москвы.

По мнению высокого представителя ЕС, Евросоюзу следует воспользоваться возможностью этого кризиса с Россией, чтобы укрепить его единство и решительность, защитить интересы безопасности, а также интересы континента в целом.

Больше – в статье Жозепа Борреля Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии.