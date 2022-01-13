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Генпрокурора Словаччини жорстко розкритикували за поїздку до Москви

Четвер, 13 січня 2022, 10:16

У Словаччині розкритикували генпрокурора Мароша Жилінку за візит до Москви на святкування 300-річчя російської прокуратури і зустріч з підсанкційним колегою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі порталу Aktuality.

Жилінка на своє виправдання опублікував у Facebook короткий пост, в якому написав, що бачить у своїй участі в урочистостях можливість вивчити минуле "і знайти виклики для розвитку прокуратури в майбутньому".

"Я відкидаю чорно-білий світогляд і за особистий контакт і спілкування з керівниками партнерських прокуратур за кордоном, у тому числі з Російської Федерації, і вважаю за потрібне досягнення спільної мети захисту верховенства права у глобальному масштабі", - заявив Жилінка.

У Москві Жилінка зустрівся зі своїм російським колегою Ігорем Красновим, який входить до санкційного списку ЄС. Санкції на нього були накладені за "серйозні порушення прав людини, включаючи свавільні арешти та затримання, а також широке та систематичне придушення свободи мирних зібрань, свободи думок і їх вираження в Росії".

Найбільш жорстка критика візиту генпрокурора прозвучала від міністра оборони Ярослава Надя, який вважає поїздку абсурдною.

"Мені цікаво, що він особисто з цього має. Це ганьба для Словаччини, але це проблема в першу чергу для нього. Посольства всіх країн у Москві надішлють додому повідомлення, що генпрокурор Словаччини зустрівся з росіянином", – сказав він.

"Вони мають підписати план двостороннього співробітництва між нашою та російською Генпрокуратурою. Я питаю, який, на Бога, план може підписати Марош Жилінка з генпрокурором Росії, який у санкційному списку, який безпосередньо відповідальний за утримання тисяч політв'язнів у в'язницях?" - запитав Надь.

Глава керівної партії OĽaNO Ігор Матович висловився більш помірковано, зазначивши, що не бачить проблеми у візиті генпрокурора  до Москви, якщо туди приїхали генпрокурори з інших країн. Однак, за словами Ярослава Надя, словацький генпрокурор був там єдиним з країн ЄС.

Намір Жилінки щодо візиту у Москву розкритикували і вісім словацьких євродепутатів, які звернулися до нього з закликом скасувати поїздку.

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Словаччина Росія

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