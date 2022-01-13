Генпрокурора Словакии резко раскритиковали за поездку в Москву

В Словакии раскритиковали генпрокурора Мароша Жилинку за визит в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры и встречу с подсанкционным коллегой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале портала Aktuality.

Жилинка в свое оправдание опубликовал в Facebook короткий пост, в котором написал, что видит в своем участии в торжествах возможность изучить прошлое "и найти вызовы для развития прокуратуры в будущем".

"Я отвергаю черно-белое мировоззрение и выступаю за личный контакт и общение с руководителями партнерских прокуратур за рубежом, в том числе из Российской Федерации, и считаю нужным достижение общей цели защиты верховенства права в глобальном масштабе", - заявил Жилинка.

В Москве Жилинка встретился со своим российским коллегой Игорем Красновым, входящим в санкционный список ЕС. Санкции на него были наложены за "серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, а также широкое и систематическое подавление свободы мирных собраний, свободы мнений и их выражение в России".

Наиболее резкая критика визита генпрокурора прозвучала от министра обороны Ярослава Надя, считающего поездку абсурдной.

"Мне интересно, что он лично с этого имеет. Это позор для Словакии, но это проблема в первую очередь для него. Посольства всех стран в Москве отправят домой сообщения, что генпрокурор Словакии встретился с россиянином", - сказал он.

"Они должны подписать план двустороннего сотрудничества между нашей и российской Генпрокуратурой. Я спрашиваю, какой еще план может подписать Марош Жилинка с генпрокурором России, который в санкционном списке, который непосредственно отвечает за содержание тысяч политзаключенных в тюрьмах?" - спросил Надь.

Глава правящей партии OĽaNO Игорь Матович высказался более умеренно, отметив, что не видит проблемы в визите генпрокурора в Москву, если туда приехали генпрокуроры из других стран. Однако, по словам Ярослава Надя, словацкий генпрокурор был единственным из стран ЕС.

Намерение Жилинки по поводу визита в Москву раскритиковали и восемь словацких евродепутатов, обратившихся к нему с призывом отменить поездку.

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