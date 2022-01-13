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Міністр оборони Німеччини проти прив’язки "Північного потоку-2" до питання України 

Четвер, 13 січня 2022, 10:52

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у четвер застерегла від пов'язування питання газопроводу "Північний потік-2" та розбіжностей із Москвою щодо України.

Міністра цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми не повинні втягувати ("Північний потік-2") у цей конфлікт", — сказала Ламбрехт в інтерв'ю телеканалу rbb.

"Нам потрібно вирішити цей конфлікт, і нам потрібно вирішити його в переговорах — це та можливість, яка у нас є на цей момент, і ми маємо використовувати її, а не прив'язуватися до проєктів, які не мають жодного стосунку до цього конфлікту", — додала міністр.

Як повідомлялося, Сенат США проголосує в четвер за законопроєкт республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" у Європі, який вводить обмеження проти газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи здійснить Росія нове вторгнення в Україну.

Водночас очікується, що він не отримає достатньої підтримки для ухвалення.

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Північний потік-2 Німеччина

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