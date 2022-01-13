Сенат США голосуватиме за санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат США проголосує в четвер за законопроєкт республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" у Європі, хоча очікується, що він не отримає достатньої підтримки для ухвалення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Голосування за законопроєкт заплановано на 14.45 (21.45 за Києвом).

Минулого місяця Круз уклав угоду з демократами, щоб отримати голосування до 14 січня щодо газопроводу в обмін на скасування блокування призначень десятків кандидатур на пост послів.

Згідно з угодою, для ухвалення законопроєкту Круза знадобиться 60 голосів, що складно в умовах рівного розподілу сил у Сенаті.

Законопроєкт Круза вводить санкції проти газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи здійснить Росія нове вторгнення в Україну, і дозволить Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них. Круз сказав, що санкції необхідні негайно, щоб зупинити проєкт.

Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, очолюваний російською державною газовою компанією "Газпром", може бути схвалений німецькими регуляторами в середині року.

У середу сенатор-демократ Роберт Менендес оприлюднив свій законопроєкт про введення жорстких санкцій проти вищих російських урядових і військових чиновників, а також ключових банківських установ, якщо Москва вступить у бойові дії проти України.

Підтриманий Менендесом законопроєкт надає альтернативу для демократів, які підтримують санкції щодо "Північного потоку-2", і ускладнює ухвалення законопроєкту Круза.

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