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Апеляційний суд підтвердив вирок громадянину Чехії, засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Четвер, 13 січня 2022, 14:39

Апеляційний суд Чехії підтвердив 20-річний термін ув'язнення для чеського громадянина Іржі Урбанека, який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

"Я хотів би сказати, що тероризм і пов’язані з ним прояви загрожують не лише життю людей та соціальному становленню, а й самій сутності людської цивілізації. На жаль, все ще існують політичні системи, для яких такі прояви тероризму є доречними чи доцільними, і, на жаль, все ще є люди, які здатні та бажають реалізувати ці огидні ідеї", – сказав голова Апеляційної ради Празького Верховного суду Ян Свачек.

Урбанек виїхав до України в 2015 році з наміром підтримати проросійських сепаратистів. Згідно з вироком, він брав участь у їхніх операціях щонайменше до кінця січня 2018 року.

Крім таких заходів, як будівництво окопів чи патрулювання, чоловік також брав участь у збройних боях проти української армії, йдеться у його заявах у соцмережах. "Він дуже добре знав, про що йде мова", – сказав прокурор Марек Бодлак.

Урбанека засудили заочно у вересні 2021 року, він не контактував зі своїм адвокатом. Зазначається, що разом з ним воював ще один чех, Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

Нагадаємо, 11 січня Апеляційний суд Праги змінив вирок 27-річному громадянину Чехії Лукашу Новачеку, засудженому до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків.

Cуд вирішив, що участь Новачека у бойових діях не доведена, та визнав його винним в участі в організованій злочинній групі, але не тероризмі. У зв’язку з цим вирок пом’якшили, скоротивши з 20 років до 6.

Як повідомлялося, 4 січня міський суд Праги заочно засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських бойовиків і так і не повернувся батьківщину.

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Чехія Донбас та ОРДЛО

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