Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Чехії заочно засудили до 21 року в’язниці ексвійськового, що воював на Донбасі на боці бойовиків

Вівторок, 4 січня 2022, 15:16

Міський суд Праги засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських бойовиків і так і не повернувся батьківщину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське Novinky, деталі наводить також посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"Кваліфікація вже традиційна для подібних справ у Чехії - скоєння терористичного акту в складі організованого терористичного угруповання "ДНР" з метою підриву територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначає посол.

Сукуп з 2014 року прибув у Донецьк і брав участь у бойових діях на боці бойовиків, у тому числі за Краматорськ і Горлівку, під Іловайськом і Дебальцевим. Щонайменш до 2018 року він був задіяний у танкових підрозділах, у тому числі очолював танкову роту, а згодом - артилерійську батарею. 

Представниця суду Сільвія Слепічкова зазначила, що присутність Сукупа на Донбасі підтверджують численні покази свідків, його активність у соцмережах та публікації в українських ЗМІ. Як обтяжуючу обставину врахували те, що Сукуп є колишнім військовим чеської армії та скористався своїми командирськими навичками на Донбасі, його участь була серйознішою, ніж звинувачуваних у більшості аналогічних справ. 

Близько 20 фінів воювали за бойовиків на Донбасі без покарання - ЗМІ

Адвокат Сукупа заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. Вона заявила, що пости у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях, хай навіть він перебував у цей час на території, контрольованій бойовиками. 

"Сподіваюся, що з огляду на неспростовні докази, а також те, що суддя, у порівнянні з тим, чого вимагав прокурор, навіть збільшив вирок на рік, перегляду у бік зменшення не відбудеться", - зазначив Євген Перебийніс.

Раніше у Чехії кілька громадян вже отримали до 20 років позбавлення волі за участь у бойових діях боці бойовиків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua

Статті

4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Як НАТО може допомогти Україні стримувати російську агресію? І як зробити цю допомогу максимально ефективною?
4 січня 2022 — Олександр Калініченко, "Нотатки Атлантиста"

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда