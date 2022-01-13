Ердоган заявив, що членство у ЄС досі залишається стратегічним пріоритетом Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина, попри всі проблеми у відносинах з ЄС, і далі вбачає членство у блоці своїм стратегічним пріоритетом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Попри всі несправедливості, з якими ми зіткнулися, членство у ЄС залишається для нас стратегічним пріоритетом і ми продовжуємо рух у цьому напрямку", - сказав Ердоган на зустрічі з дипломатами Євросоюзу 13 січня в Анкарі.

Він висловив сподівання, що у поточному році ЄС "позбудеться стратегічної недалекоглядності" і буде активніше розвивати відносини з Туреччиною.

"Як країна-кандидат, ми готові посилювати співпрацю і діалог з Євросоюзом. У наших спільних інтересах діяти з розрахунком на довгострокову стратегічну перспективу, а не керуватися упередженнями чи страхами", - сказав президент Туреччини.

Офіційні переговори між Туреччиною і ЄС для її членства у блоці почалися у 2005 році, але далі були фактично заморожені через неспроможність Туреччини досягти необхідних критеріїв. В Анкарі називають це політичним рішенням ЄС і вимагають "чесного підходу".

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