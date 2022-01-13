Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ердоган заявив, що членство у ЄС досі залишається стратегічним пріоритетом Туреччини

Четвер, 13 січня 2022, 15:55

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина, попри всі проблеми у відносинах з ЄС, і далі вбачає членство у блоці своїм стратегічним пріоритетом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Попри всі несправедливості, з якими ми зіткнулися, членство у ЄС залишається для нас стратегічним пріоритетом і ми продовжуємо рух у цьому напрямку", - сказав Ердоган на зустрічі з дипломатами Євросоюзу 13 січня в Анкарі.

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Він висловив сподівання, що у поточному році ЄС "позбудеться стратегічної недалекоглядності" і буде активніше розвивати відносини з Туреччиною.

"Як країна-кандидат, ми готові посилювати співпрацю і діалог з Євросоюзом. У наших спільних інтересах діяти з розрахунком на довгострокову стратегічну перспективу, а не керуватися упередженнями чи страхами", - сказав президент Туреччини.

Офіційні переговори між Туреччиною і ЄС для її членства у блоці почалися у 2005 році, але далі були фактично заморожені через неспроможність Туреччини досягти необхідних критеріїв. В Анкарі називають це політичним рішенням ЄС і вимагають "чесного підходу".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Єврокомісія

Статті

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії

Подальші кроки проти України матимуть реальну ціну та серйозні наслідки для РФ. У ЄС є шляхи та засоби для просування наших безпекових інтересів та інтересів наших партнерів.
12 січня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики

Які переговорні стратегії обрали США та РФ та що це означає для України

Попри відсутність результатів, женевські переговори США та РФ не пройшли марно. Які наслідки вони матимуть і що це означає для України?
12 січня 2022 — Олександр Краєв, Українська призма