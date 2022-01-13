Эрдоган заявил, что членство в ЕС остается стратегическим приоритетом Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, несмотря на все проблемы в отношениях с ЕС, по-прежнему видит членство в блоке своим стратегическим приоритетом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Несмотря на все несправедливости, с которыми мы столкнулись, членство в ЕС остается для нас стратегическим приоритетом, и мы продолжаем движение в этом направлении", - сказал Эрдоган на встрече с дипломатами Евросоюза 13 января в Анкаре.

Он выразил надежду, что в текущем году ЕС "избавится от стратегической недальновидности" и будет активнее развивать отношения с Турцией.

"Как страна-кандидат мы готовы усиливать сотрудничество и диалог с Евросоюзом. В наших общих интересах действовать с расчетом на долгосрочную стратегическую перспективу, а не руководствоваться предубеждениями или страхами", - сказал президент Турции.

Официальные переговоры между Турцией и ЕС по ее членству в блоке начались в 2005 году, но затем фактически были заморожены из-за неспособности Турции достичь необходимых критериев. В Анкаре называют это политическим решением ЕС и требуют "честного подхода".

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