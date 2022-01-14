Хакери, які видають себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади

Сайти Міністерства закордонних справ та низки інших державних органів тимчасово не працюють внаслідок масштабної хакерської атаки.

Як пише "Європейська правда", на це звернули увагу в "Українській правді", згодом з’явився коментар речника МЗС Олега Ніколенка.

"Внаслідок масованої хакерської атаки вебсайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - повідомив Олег Ніколенко.

На момент публікації сайт МЗС не відкривається. За інформацією "Української правди", донедавна на сторінці відображалося розміщене хакерами повідомлення, зміст якого свідчить, що вони вдавали з себе поляків. Послання підготували українською, російською і польською мовами.

Стартова сторінка сайту МЗС після атаки, скріншот "Української правди"

За інформацією "Української правди", не працює також сайт Кабміну, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики та "Дії", але з роботою додатка проблем не помітили.

Наскільки відомо, повідомлення з натяком на "польський слід" хакери розмістили тільки на сайті Міністерства закордонних справ.