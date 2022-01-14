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Хакери, які видають себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади

П'ятниця, 14 січня 2022, 08:20

Сайти Міністерства закордонних справ та низки інших державних органів тимчасово не працюють внаслідок масштабної хакерської атаки.

Як пише "Європейська правда", на це звернули увагу в "Українській правді", згодом з’явився коментар речника МЗС Олега Ніколенка.

"Внаслідок масованої хакерської атаки вебсайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - повідомив Олег Ніколенко.

На момент публікації сайт МЗС не відкривається. За інформацією "Української правди", донедавна на сторінці відображалося розміщене хакерами повідомлення, зміст якого свідчить, що вони вдавали з себе поляків. Послання підготували українською, російською і польською мовами.

 
Стартова сторінка сайту МЗС після атаки, скріншот "Української правди"

За інформацією "Української правди", не працює також сайт Кабміну, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики та "Дії", але з роботою додатка проблем не помітили.

Наскільки відомо, повідомлення з натяком на "польський слід" хакери розмістили тільки на сайті Міністерства закордонних справ.

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МЗС кібербезпека

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