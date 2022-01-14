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Хакеры, притворяющиеся поляками, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти

Пятница, 14 января 2022, 08:20

Сайты Министерства иностранных дел и ряда других государственных органов временно не работают из-за масштабной хакерской атаки.

Как пишет "Европейская правда", на это обратили внимание в "Украинской правде", также появился комментарий спикера МИД Олега Николенко.

"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IT-систем. Приносим извинения за возможные неудобства", - сообщил Олег Николенко.

На момент публикации сайт МИД не открывается. По информации "Украинской правды", до недавнего времени на странице отображалось размещенное хакерами сообщение, содержание которого свидетельствует, что они притворялись поляками. Послания подготовили на украинском, русском и польском языках.

 
Стартовая страница сайта МИД после атаки, скриншот "Украинской правды"

По информации "Украинской правды", не работает также сайт Кабмина, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики и "Дії", но с работой приложения проблем не заметили.

Насколько известно, сообщение с намеком на "польский след" хакеры разместили только на сайте МИД.

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МИД кибербезопасность

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