Польща попросила ЄС зачекати зі штрафами через судову реформу – ЗМІ

Польща звернулася до Єврокомісії з проханням відкласти штрафи за підрив незалежності суддів, заявивши, що вона працює над ліквідацією своєї спірної дисциплінарної палати для суддів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідним листом.

Наразі Варшава заборгувала 70 мільйонів євро за те, що не змогла вчасно зупинити роботу палати до остаточного вироку Суду ЄС щодо цієї схеми, яку критикують за те, що вона дозволила уряду відсторонити суддів, які ставлять під сумнів його політику.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось зазначив у листі, що голова Верховного суду вже вирішив припинити передачу деяких справ до Дисциплінарної палати, і що уряд "зараз проводить консультації щодо законопроєктів, спрямованих на продовження реформи судової системи".

"За таких обставин прошу Комісію відкласти розсилку платежів до проведення запланованих реформ", - написав він.

Єврокомісія заявила, що дуже скоро почне надсилати рахунки-фактури до Варшави і має способи забезпечити стягнення заборгованості, в тому числі шляхом вирахування їх із коштів, призначених для Польщі, якщо та відмовиться платити за рахунками.

Польська влада створила Дисциплінарну палату в 2017 році в рамках радикальних змін у судовій системі, які відсторонили багатьох суддів, включаючи відомих критиків уряду.

У листі не вказано, як і коли Варшава розпустить палату, яка має повноваження перепризначати або відсторонювати суддів.

Фундаментальні суперечки з ЄС щодо демократичних стандартів під час правління партії "Право і справедливість" коштували Польщі її репутації та доступу до мільярдів євро фондів ЄС для відновлення після пандемії.

На кону більше коштів ЄС на розвиток, що є ключовим двигуном економічного зростання Польщі з моменту її приєднання до блоку в 2004 році.

За словами представників Єврокомісії, ніколи не було жодної країни ЄС, яка б не діяла за розпорядженням Суду ЄС або не сплатила штрафи за невиконання його рішень.

Наразі у Польщі є дві такі справи, оскільки вона також відмовляється змінювати свої правила чи сплачувати штрафи, призначені судом у справі щодо вугільної шахти Турув.