Польша попросила ЕС подождать со штрафами из-за судебной реформы – СМИ

Польша обратилась в Еврокомиссию с просьбой отложить штрафы за подрыв независимости судей, заявив, что работает над ликвидацией своей спорной дисциплинарной палаты для судей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующим письмом.

В настоящее время Варшава задолжала 70 миллионов евро за то, что не смогла вовремя остановить работу палаты до окончательного приговора Суда ЕС по этой схеме, критикуемой за то, что она позволила правительству отстранить судей, подвергающих сомнению его политику.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось отметил в письме, что председатель Верховного суда уже решил прекратить передачу некоторых дел в Дисциплинарную палату, и что правительство "в настоящее время проводит консультации по законопроектам, направленным на продолжение реформы судебной системы".

"При таких обстоятельствах прошу Комиссию отложить рассылку платежей до проведения запланированных реформ", – написал он.

Еврокомиссия заявила, что очень скоро начнет посылать счета-фактуры в Варшаву и способы обеспечить взыскание задолженности, в том числе путем вычета их из средств, предназначенных для Польши, если та откажется платить по счетам.

Польские власти создали Дисциплинарную палату в 2017 году в рамках радикальных изменений в судебной системе, отстранивших многих судей, включая известных критиков правительства.

В письме не указано, как и когда Варшава распустит палату, у которой есть полномочия переназначать или отстранять судей.

Фундаментальные споры с ЕС по поводу демократических стандартов во время правления партии "Право и справедливость" стоили Польше ее репутации и доступа к миллиардам евро фондов ЕС для восстановления после пандемии.

На кону больше средств ЕС на развитие является ключевым двигателем экономического роста Польши с момента ее присоединения к блоку в 2004 году.

По словам представителей Еврокомиссии, никогда не было ни одной страны ЕС, которая не действовала бы по распоряжению Суда ЕС или не уплатила штрафы за невыполнение его решений.

В настоящее время в Польше есть два таких дела, поскольку она также отказывается изменять свои правила или уплачивать штрафы, назначенные судом по делу об угольной шахте Туров.