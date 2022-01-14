Путін призначив переговірника РФ по "Мінську" послом в Білорусі

Президент Росії Владімір Путін призначив Бориса Гризлова, главу російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), послом у Білорусі.

Указ Путіна опубліковано на офіційному порталі правової інформації, пише "Європейська правда".

"Призначити Гризлова Бориса В'ячеславовича Надзвичайним та Повноважним Послом Російської Федерації в Республіці Білорусь", - йдеться у тексті.

Гризлов замінить на посаді Євгена Лук'янова, призначеного послом у березні. Він змінив Дмитрія Мезенцева, який став держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі.

Повідомлення про те, що Борис Гризлов обійме посаду посла Росії в Мінську, з'явилися в грудні.

Гризлов з грудня 2015 року є представником Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). У 2003-2011 роках він був спікером Держдуми, а з 2001 по 2003 рік – міністром внутрішніх справ Росії.

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