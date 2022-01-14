Путин назначил переговорщика РФ по "Минску" послом в Беларуси

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова, главу российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), послом в Беларуси.

Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации, пишет "Европейская правда".

"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь", – говорится в тексте.

Грызлов сменит в должности Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте. Он сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства России и Беларуси.

Сообщения о том, что Борис Грызлов займет должность посла России в Минске, появились в декабре.

Грызлов с декабря 2015 года является представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). В 2003-2011 годах он являлся спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год – министром внутренних дел России.

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