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У Нідерландах виявили рекордне за час пандемії число нових випадків COVID-19

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:54

У Нідерландах повідомили про 35 521 новий випадок коронавірусу, це найбільше число за всю пандемію, але заповнюваність лікарень продовжує падати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У середньому кількість позитивних тестів на коронавірус також збільшується: за останні сім днів реєстрували в середньому 31 206 позитивних тестів на добу. Це на 45 відсотків більше, ніж сім днів тому.

Також у Нідерландах повідомили про 16 померлих пацієнтів з коронавірусом. За останні сім днів в країні реєстрували у середньому 11 смертей на день, проти 20 смертей на день тижнем раніше.

Наповнюваність лікарень зменшилась. Зараз у лікарнях перебувають 1289 людей з коронавірусом (учора: 1363), з них 335 перебувають у відділенні інтенсивної терапії (учора: 361).

Очікується, що у п’ятницю уряд Нідерландів оголосить про послаблення коронавірусних обмежень.

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Нідерланди Коронавірус Епідемія у цифрах

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