В Нидерландах обнаружили рекордное за время пандемии число новых случаев COVID-19
В Нидерландах сообщили о 35 521 новом случае коронавируса, это наибольшее число за всю пандемию, но заполняемость больниц продолжает падать.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.
В среднем количество положительных тестов на коронавирус также увеличивается: за последние семь дней регистрировали в среднем 31 206 положительных тестов в сутки. Это на 45 процентов больше, чем семь дней назад.
Также в Нидерландах сообщили о 16 умерших пациентах с коронавирусом. За последние семь дней в стране регистрировали в среднем 11 смертей в день, против 20 смертей в день неделей ранее.
Наполняемость больниц уменьшилась. В настоящее время в больницах находятся 1289 человек с коронавирусом (вчера: 1363), из них 335 находятся в отделении интенсивной терапии (вчера: 361).
Ожидается, что в пятницу правительство Нидерландов объявит об ослаблении корона вирусных ограничений.