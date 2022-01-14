Віцепрезидент Європарламенту відремонтував офіс за 690 тисяч євро і заявив, що це заощадить гроші

Віцепрезидент Європейського парламенту Райнер Віланд потрапив під хвилю критики після того, як з'ясувалося, що він витратив майже 690 тисяч євро на розкішний ремонт офісу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Віланд, член Європарламенту від німецьких християнських демократів, витратив 486 011 євро на ультрасучасний офіс та 134 774 євро на "демонстраційний зал" по сусідству, збудовані з нуля на 15 поверсі Європейського парламенту в Брюсселі.

"Демонстраційний зал", який, за словами Віланда, є конференц-залом, яким може користуватися будь-який член парламенту, оснащений першокласним ІТ-обладнанням, у тому числі засобами перекладу вартістю 42 722 євро та системою відеоконференцзв'язку вартістю 26 482 євро.

Остаточний рахунок може бути ще вищим, якщо депутат Європарламенту продовжить розробку мобільної студії вартістю 49 864 євро.

Віланд курирує внутрішнє управління будівлями Європарламенту та тестував нову структуру офісу, яку він назвав "лабораторією ідей", щоб подивитися, які функції можна поширити на всіх 705 депутатів.

"Установа зможе діяти фінансово відповідально, оскільки функції, які спочатку могли бути корисними, але були виключені під час тестування, не будуть придбані установою", — йдеться у внутрішньому звіті, складеному старшими адміністраторами.

Щоб побудувати новий офіс, Віланд витратив майже 35 000 євро на демонтаж двох існуючих ванних кімнат, труб та систем вентиляції, а також підвіконь, перегородок та стель. Його новий офіс був обладнаний зробленими на замовлення дверима за 25 000 євро, окремими розсувними дверима за 14 810 євро та вбудованими меблями на 57 948 євро, включаючи міні-кухню з побутовою технікою.

Усередині офісу перегородки вартістю 33 619 євро змінюються з напівпрозорих на непрозорі по клацанню вимикача. Двері зачинені електронними замками вартістю 10 968 євро.

Віланд у коментарі виданню сказав, що проєкт заощадить гроші платників податків: "Це лабораторія ідей, де ми перевіряємо ідеї щодо їх корисності, застосовності — і ми хочемо мислити нестандартно… Я глибоко переконаний, що тестування коштує грошей, а не тестування обходиться іноді й більше".

Він відкинув термін "демонстраційний зал" з внутрішнього звіту, описавши простір як "багатофункціональну кімнату для нарад", яку можуть використовувати всі члени Європарламенту та співробітники.

Витрати, ймовірно, викличуть подив у урядів країн-членів ЄС, які регулярно скаржаться, що парламент вимагає надто багато грошей для необґрунтованих проєктів. У депутатів Європарламенту є офіси у Брюсселі та Страсбурзі, які у 2019 році були відремонтовані за 17,6 млн євро для оновлення ІТ та заміни меблів. Вони також можуть вимагати витрати на робоче місце у своєму виборчому окрузі.

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