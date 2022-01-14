Вице-президент Европарламента отремонтировал офис за 690 тысяч евро, заявив, что это сэкономит деньги

Вице-президент Европейского парламента Райнер Виланд попал под волну критики после того, как выяснилось, что он потратил почти 690 000 евро на роскошный ремонт офиса.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Виланд, член Европарламента от немецких христианских демократов, потратил 486 011 евро на ультрасовременный офис и 134 774 евро на "демонстрационный зал" по соседству, построенные с нуля на 15-м этаже Европейского парламента в Брюсселе.

"Демонстрационный зал", который, по словам Виланда, представляет собой конференц-зал, которым может пользоваться любой член парламента, оснащен первоклассным ИТ-оборудованием, в том числе средствами перевода стоимостью 42 722 евро и системой видеоконференцсвязи стоимостью 26 482 евро.

Окончательный счет может быть еще выше, если депутат Европарламента продолжит разработку мобильной студии стоимостью 49 864 евро.

Виланд курирует внутреннее управление зданиями Европарламента и тестировал новую структуру офиса, которую он назвал "лабораторией идей", чтобы посмотреть, какие функции можно распространить на всех 705 депутатов.

"Учреждение сможет действовать финансово ответственно, поскольку функции, которые изначально могли казаться полезными, но были исключены во время тестирования, не будут приобретены учреждением", — говорится во внутреннем отчете, составленном старшими администраторами.

Чтобы построить новый офис, Виланд потратил почти 35 000 евро на демонтаж двух существующих ванных комнат, труб и систем вентиляции, а также подоконников, перегородок и подвесных потолков. Его новый офис был оборудован сделанными на заказ дверью за 25 000 евро, отдельной раздвижной дверью за 14 810 евро и встроенной мебелью на 57 948 евро, включая мини-кухню с бытовой техникой.

Внутри офиса перегородки стоимостью 33 619 евро меняются с полупрозрачных на непрозрачные по щелчку выключателя. Двери закрыты электронными замками стоимостью 10 968 евро.

Виланд в комментарии изданию сказал, что проект сэкономит деньги налогоплательщиков: "Это лаборатория идей, где мы проверяем идеи на предмет их полезности, применимости — и мы хотим мыслить нестандартно… Я глубоко убежден, что тестирование стоит денег, а не тестирование обходится иногда и больше".

Он отверг термин "демонстрационный зал" из внутреннего отчета как вводящий в заблуждение, описав пространство как "многофункциональную комнату для совещаний", которую могут использовать все члены Европарламента и сотрудники.

Расходы, вероятно, вызовут недоумение у правительств стран-членов ЕС, которые регулярно жалуются, что парламент требует слишком много денег для необоснованных проектов. У депутатов Европарламента есть офисы в Брюсселе и Страсбурге, которые в 2019 году были отремонтированы за 17,6 млн евро для обновления ИТ и замены мебели. Они также могут потребовать расходы на рабочее место в своем избирательном округе.