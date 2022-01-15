США і НАТО готові до нових переговорів з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили подальші кроки після проведення Ради Росія-НАТО 12 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Держдепу за результатами розмови.

"Сполучені Штати і НАТО готові знову зустрітися з Росією і віддані продовженню дипломатії та взаємного діалогу" - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО заявили про єдність у питанні відданості дипломатичному шляху вирішення конфлікту і закликали Росію вжити негайних дій для деескалації агресії проти України.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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