Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У РФ заявили, що не підуть на компроміс із НАТО: "свобода вибору не існує у міжнародних відносинах"

Середа, 12 січня 2022, 20:38

Росія не збирається йти на компроміси щодо своїх вимог щодо припинення політики відкритих дверей НАТО та надання юридичних гарантій подальшого непросування Альянсу на схід.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко після засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Цей елемент має бути присутнім, це абсолютний імператив… Ми про жодні компроміси не говоримо", - сказав Грушко.

"Часто кажуть, що це свобода вибору, але свобода вибору не існує у міжнародних відносинах у тому плані, як її розуміють наші натівські партнери. Тому що свобода вибору на шляху здійснення своєї безпеки не повинна здійснюватись таким чином, щоб утискати законні інтереси безпеки інших. А членство у військових союзах має враховувати інтереси безпеки інших, це є прямими вимогами міжнародних зобов'язань у багатьох документах", - додав він.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Альянс

Статті

Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії

Подальші кроки проти України матимуть реальну ціну та серйозні наслідки для РФ. У ЄС є шляхи та засоби для просування наших безпекових інтересів та інтересів наших партнерів.
12 січня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики

Які переговорні стратегії обрали США та РФ та що це означає для України

Попри відсутність результатів, женевські переговори США та РФ не пройшли марно. Які наслідки вони матимуть і що це означає для України?
12 січня 2022 — Олександр Краєв, Українська призма

Як з'явилися нові вимоги Росії до США та НАТО

Росія не приховує бажання змінити світ, або принаймні європейський континент, "під себе". Зрозуміти це неважко...
12 січня 2022 — Наталя Іщенко, журналістка