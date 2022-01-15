Прем’єрка Литви стверджує, що потік мігрантів у Білорусь припинився

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потік мігрантів, які вирушають до Білорусі, припинився.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"За нашими даними, (потік мігрантів до Білорусі – ред.) припинився. (...) Режиму не вдається його організувати", – сказала прем'єрка.

За її словами, опівночі завершиться оголошений Литвою на кордоні надзвичайний стан, контроль на кордоні забезпечуватиметься так само, як і раніше.

"Поки контролюватимемо так, як це робили до оголошення надзвичайного стану. (...) Цей алгоритм відомий, оскільки за ним ми діяли не один місяць", – сказала прем’єр-міністр.

При цьому вона не виключила можливості того, що НС може бути оголошено знову.

"Якщо ситуація буде змінюватися, якщо бачитимемо, що комусь здалося, що Литва знизила рівень власної пильності і менше націлена захищати кордони ЄС, то тоді звернемося до Сейму з питання запровадження нового надзвичайного стану, це можливо", - сказала Шимоніте.

За словами прем'єрки, у Білорусі зараз перебувають 1,5–2 тис. мігрантів, які не повернулися до країн походження, і в майбутньому вони можуть спробувати перетнути кордон Білорусі з Литвою, Латвією чи Польщею.

У листопаді минулого року Сейм Литви оголосив режим НС на прикордонних з Білоруссю територіях, а також у місцях розселення нелегальних мігрантів.

У Литву минулого року проникли понад 4,2 тис. нелегальних мігрантів.

Литва та інші країни Заходу звинувачують мінський режим в організації міграційних потоків та називають це гібридною агресією.