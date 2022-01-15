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Премьер Литвы утверждает, что поток мигрантов в Беларусь прекратился

Суббота, 15 января 2022, 11:44

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что поток мигрантов, отправляющихся в Беларусь, прекратился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"По нашим данным, (поток мигрантов в Беларусь – ред.) прекратился. (...) Режиму не удается его организовать", – сказала премьер.

По ее словам, в полночь завершится объявленное Литвой на границе чрезвычайное положение, контроль на границе будет обеспечиваться так же, как и раньше.

"Пока будем контролировать так, как это делали до объявления чрезвычайного положения. (...) Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц", – сказала премьер-министр.

При этом она не исключила возможности того, что ЧС может быть объявлено снова.

"Если ситуация будет меняться, если будем видеть, что кому-то показалось, что Литва снизила уровень собственной бдительности и меньше нацелена защищать границы ЕС, то тогда обратимся к Сейма по вопросу введения нового чрезвычайного положения, это возможно", - сказала Шимоните.

По словам премьера, в Беларуси сейчас находятся 1,5–2 тыс. мигрантов, не вернувшихся в страны происхождения, и в будущем они могут попытаться пересечь границу Беларуси с Литвой, Латвией или Польшей.

В ноябре прошлого года Сейм Литвы объявил режим ЧС на приграничных с Беларусью территориях, а также в местах расселения нелегальных мигрантов.

В Литву в прошлом году проникли более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

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Литва миграционный кризис шантаж мигрантами Беларусь

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