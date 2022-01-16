У Франції протест проти вакцинних перепусток зібрав 50 тисяч учасників

У низці містах Франції за суботу 15 січня близько 54 тисяч людей вийшли на протести проти рішення уряду запровадити вакцинну перепустку для допуску до низки закладів та послуг, замість звийчайного ковід-сертифіката.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Акції з гаслами "Свобода", "Демократія у небезпеці" та "Ні вакцинації" зібралися у Парижі та інших містах, як Ліон, Нант, Бордо, Ренн, загалом близько 170 демонстрацій. Порівняно з минулою суботою, протестувальників поменшало удвічі - в МВС тоді оцінили їхню кількість у 105 тисяч.

Найбільшими стали заходи у Парижі - чотири окремі демонстрації зібрали близько 7000 людей. Левова частка людей, понад 5 тисяч, йшли у складі демонстрації, зібраної Флоріаном Філіппо - колишнім соратником Марін Ле Пен з "Національного об’єднання", нині лідером руху "Патріоти". Ще три ходи організували люди, близькі до "жовтих жилетів".

Під час протестів у Парижі затримали 6 осіб і стільки ж - в інших містах.

У Парижі, крім національних і регіональних прапорів, помітили кілька роялістських. Окремі учасники демонстрації були представниками крайніх правих рухів.

Деякі демонстранти у коментарі ЗМІ казали, що вакцинувалися від коронавірусу і не ставлять під питання факт епідемії, але прийшли протестувати проти самого підходу, що дискримінує частину суспільства, і не розуміють вимоги ковід-сертифіката для підлітків, які не є групою ризику.

Минулої суботи в МВС оцінили кількість учасників у 105 тисяч, під час попередньої акції 18 грудня - понад 25 тисяч.

Фактично в ніч на суботу депутати схвалили контроверсійний проєкт закону про "звуження" ковід-сертифіката до документа, що посвідчує саме щеплення від коронавірусу. Крім того, діючі сертифікати втрачатимуть чинність через 7 місяців після другої дози, якщо людина не зробила підсилююче щеплення.

Cенат підтримав проєкт 187 голосами проти 66 і вніс дві поправки. Фінальне голосування Національної асамблеї має відбутися у неділю.