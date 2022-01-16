Во Франции протест против вакцинных пропусков собрал 50 тысяч участников

В ряде городов Франции в субботу 15 января около 54 тысяч человек вышли на протесты против решения правительства превратить обычный ковид-сертификат в вакцинный пропуск для допуска к некоторым заведениям и услугам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Акции с лозунгами "Свобода", "Демократия в опасности" и "Нет вакцинации" собрались в Париже и других городах, как Лион, Нант, Бордо, Ренн, всего около 170 демонстраций. По сравнению с прошлой субботой, протестующих уменьшилось вдвое - в МВД тогда оценили их количество в 105 тысяч.

Самыми крупными стали мероприятия в Париже – четыре отдельных демонстрации собрали около 7000 человек. Львиная доля людей, более 5 тысяч, шли в составе демонстрации, собранной Флорианом Филиппо - бывшим соратником Марин Ле Пен из "Национального объединения", нынешним лидером движения "Патриоты". Еще три шествия организовали люди, близкие к "желтым жилетам".

Во время протестов в Париже задержали 6 человек и столько же – в других городах.

В Париже кроме национальных и региональных флагов заметили несколько роялистских. Отдельные участники демонстрации были представителями крайне правых движений.

Некоторые демонстранты в комментарии СМИ говорили, что вакцинировались от коронавируса и не ставят под вопрос факт эпидемии, но пришли протестовать против самого подхода, дискриминирующего часть общества, и не понимают требования ковид-сертификата дя подростков, которые не являются группой риска.

В прошлую субботу в МВД оценили количество участников в 105 тысяч, во время предыдущей акции 18 декабря - более 25 тысяч.

Фактически в ночь на субботу депутаты одобрили контроверсионный проект закона о "сужении" ковид-сертификата к документу о прививке от коронавируса. Кроме того, действующие сертификаты будут терять силу через 7 месяцев после второй дозы, если человек не сделал усиливающую прививку.

Cенат поддержал проект 187 голосами против 66 и внес две поправки. Финальное голосование Национальной ассамблеи должно состояться в воскресенье.