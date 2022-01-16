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У Британії кількість заражень коронавірусом впала до мінімуму за останній місяць

Неділя, 16 січня 2022, 17:00

У Британії кількість заражень коронавірусом за останню добу стала найменшою з 15 грудня, коли з поширенням штаму "Омікрон" країну накрила рекордна хвиля епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

За добу зареєстрували близько 82 тисяч заражень. Перед цим з 22 грудня добові показники завжди були більшими 100 тисяч, а максимуми становили близько 200 і понад 200 тисяч нових хворих за добу (населення країни - близько 67 млн). Значного зростання кількості смертей при цьому не сталося, лише в окремі дні реєстрували майже 400 смертей за добу. Для порівняння, на піку хвилі минулої зими, коли вакцинація тільки починалася, щоденно помирали більше тисячі пацієнтів з коронавірусом. Кількість заражень тоді була в рази нижчою.

За даними Офісу національної статистики, у перший тиждень 2022 року в Британії одночасно хворіли на коронавірус кожен 20-й житель країни, а в більш густозаселеній Англії - кожен 15-й. 

З початку року щоденна кількість заражень поступово спадає.

Також спостерігається незначне зниження кількості госпіталізованих з коронавірусом.

Деякі експерти сподіваються, що це, можливо, перші ознаки завершення епідемії в Британії. 

На думку професора університету Ліверпуля Джуліана Гіскокса, пандемія переходить у нову фазу, коли вірус вже не буде мати такого впливу на повсякденне життя суспільства.

"Ми вже майже там - це початок кінця, щонайменш для Британії. Думаю, у 2022 році життя буде вже майже таким, як до пандемії", - каже він.

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Велика Британія Коронавірус

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