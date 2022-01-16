В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за последний месяц

В Британии количество заражений коронавирусом за последние сутки стало наименьшим с 15 декабря, когда с распространением штамма "Омикрон" страну накрыла рекордная волна эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

За сутки зарегистрировали около 82 тысяч заражений. Перед этим с 22 декабря суточные показатели всегда были больше 100 тысяч, а максимумы составляли около 200 и более 200 тысяч новых больных в сутки (население страны – около 67 млн). Значительного роста смертей при этом не произошло, только в отдельные дни регистрировали почти 400 смертей в сутки. Для сравнения, на пике волны прошлой зимой, когда вакцинация только начиналась, ежедневно умирало более тысячи пациентов с коронавирусом. Количество заражений тогда было в разы ниже.

По данным Офиса национальной статистики, в первую неделю 2022 года в Британии одновременно болели коронавирусом каждый 20-й житель страны, а в более густозаселенной Англии – каждый 15-й.

С начала года ежедневное количество заражений постепенно снижается.

Также наблюдается незначительное снижение количества госпитализированных с коронавирусом.

Некоторые эксперты надеются, что это, возможно, первые признаки завершения эпидемии в Британии.

По мнению профессора Ливерпульского университета Джулиана Гискокса, пандемия переходит в новую фазу, когда вирус уже не будет иметь такого влияния на повседневную жизнь общества.

"Мы уже почти там - это начало конца, по меньшей мере для Британии. Думаю, в 2022 году жизнь будет уже почти такой, как до пандемии", - говорит он.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды