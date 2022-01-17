Суд у Литві відклав розгляд скарги засудженого за воєнні злочини 1991 року ветерана АТО

Апеляційний суд Литви (АСЛ) у понеділок відклав розгляд скарги засудженого за участь у подіях 13 січня 1991 року у Вільнюсі громадянина України Олександра Радкевича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суддівська колегія вирішила відкласти розгляд скарги до 8 лютого на прохання дружини засудженого, яке представив призначений державою адвокат Арвідас Верпечинскас.

"Сам засуджений просить, щоб розгляд скарги був відкладений. Основних мотивів два: один - близькі хочуть подбати про захист на належному рівні та розглядають можливість найняти адвоката, другий пов'язаний із можливістю ознайомитися з об'ємним матеріалом справи", - сказав журналістам голова суддівської колегії Неріюс Мейлутіс.

Він також зазначив, що з матеріалами справи про події 13 січня засуджений зможе ознайомитись у приміщеннях Апеляційного суду, якщо його видадуть Литві.

За словами Мейлутіса, цій справі в суді надається пріоритет.

Адвокат Радкевича також просить зупинити дію постанови стосовно його підзахисного, доки розглядатиметься справа. Щодо цього питання суд висловиться 8 лютого. За словами адвоката, його підзахисний вини не визнає.

"Згідно зі складеною апеляційною скаргою, я розумію, що його позиція полягає в тому, що він невинуватий. З ним самим у мене немає контакту, наразі він перебуває під вартою в Грецькій Республіці, крім того, є пандемічна ситуація, тому обмежено його спілкування і з родичами, і з адвокатом", - сказав Верпечинскас.

Раніше стало відомо, що у Греції за запитом Литви під час перетину кордону 14 вересня затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

На думку адвоката, оскільки Радкевича затримано за європейським ордером на арешт, "велика ймовірність того, що Греція його видасть".

У середу Верховний суд Греції розглянув справу про видачу Литві українського громадянина, рішення планується оприлюднити 26 січня.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР. При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

Радкевич на початку 1991 року служив у 107-й мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР. 11 січня 1991 року він був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба.

Чотирирічний тюремний термін для Радкевича - один із найменших у справі про події 13 січня.

Загалом у справі 13 січня було засуджено 67 осіб, їх засуджено до позбавлення волі. Більшість обвинувачених засуджено заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.