Суд в Литве отложил рассмотрение жалобы осужденного за военные преступления в 1991 году ветерана АТО

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в понедельник отложил рассмотрение жалобы осужденного за участие в событиях 13 января 1991 в Вильнюсе гражданина Украины Александра Радкевича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Інтерфакс-Україна".

Судейская коллегия решила отложить рассмотрение жалобы до 8 февраля по просьбе супруги осужденного, которую представил назначенный государством адвокат Арвидас Верпечинскас.

"Сам осужденный просит, чтобы рассмотрение жалобы было отложено. Основных мотивов два: один - близкие хотят позаботиться о защите на должном уровне и рассматривают возможность нанять адвоката, другой связан с возможностью ознакомиться с объемным материалом дела", - сказал журналистам председатель судейской коллегии Нериус Мейлутис.

Он также отметил, что с материалами дела о событиях 13 января осужденный сможет ознакомиться в помещениях Апелляционного суда, если его выдадут Литве.

По словам Мэйлутиса, этому делу в суде предоставляется приоритет.

Адвокат Радкевича также просит остановить действие постановления относительно его подзащитного, пока будет рассматриваться дело. По этому вопросу суд выскажется 8 февраля. По словам адвоката, его подзащитная вину не признает.

"Согласно составленной апелляционной жалобе, я понимаю, что его позиция заключается в том, что он невиновен. С ним самим у меня нет контакта, пока он находится под стражей в Греческой Республике, кроме того есть пандемическая ситуация, поэтому ограничено его общение и с родственниками, и с адвокатом", - сказал Верпечинскас.

Ранее стало известно, что в Греции по запросу Литвы во время пересечения границы 14 сентября был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич, заочно осужденный литовским судом по делу о событиях 1991 года.

По мнению адвоката, поскольку Радкевич задержан по европейскому ордеру на арест, "большая вероятность того, что Греция его выдаст".

В среду Верховный суд Греции рассмотрел дело о выдаче Литве украинского гражданина, решение планируется обнародовать 26 января.

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 объявила о независимости от СССР. При захвате советскими воинскими частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных пострадали.

Радкевич в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных Сил СССР. 11 января 1991 года он был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба.

Четырехлетний тюремный срок для Радкевича – один из самых маленьких по делу о событиях 13 января.

Всего по делу 13 января были осуждены 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.