Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про роботу над технологічними проєктами

Понеділок, 17 січня 2022, 14:13

Україна підписала з Агенцією НАТО із зв'язку та інформації оновлений Меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.

Про це йдеться у заяві на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда".

 "У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати їх у модернізації їхніх інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство", – сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.

Перша угода була схвалена в 2015 році і з того часу Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує наше співробітництво, започатковане у 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління Збройними Силами України", – сказала голова Місії України в НАТО Наталія Галібаренко.

У рамках цієї угоди була розроблена регіональна програма безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP) для забезпечення раннього сповіщення та координації загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії та пропонує операторам інструменти, які допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики та виділення траси літака. Пристрої підключаються через виділену мережу окремо від Інтернету.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО

Статті

Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте

Попри збереження старої коаліції, новий уряд Нідерландів обіцяє змінити свій курс щодо поглиблення європейської інтеграції та розширення ЄС.
17 січня 2022 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Настав час змінити політику Берліна щодо РФ: звернення німецьких експертів до уряду

Якщо Берлін обмежуватиметься символічними реакціями на ревізіоністські авантюри РФ – це лише спокушатиме Кремль на нові неприйнятні кроки...
17 січня 2022 — спільний лист 73 профільних німецьких експертів

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди